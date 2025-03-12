Удары Росгвардии по отступающим боевикам ВСУ в Курской области попали на видео

Росгвардия наносит удары по отступающим боевикам ВСУ в Суджанском приграничье

Росгвардейцы продолжают разгром украинских боевиков в Суджанском приграничье Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как бойцы ведомства совместно с подразделениями Минобороны России наносят удары по отступающим боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также уничтожают брошенную украинскими военными технику.

Ранее подразделения Росгвардии совместно со штурмовыми подразделениями Минобороны нанесли поражения украинской армии в районе населенного пункта Казачье Локня Курской области.