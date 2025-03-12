Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 12 марта 2025Силовые структуры

Удары Росгвардии по отступающим боевикам ВСУ в Курской области попали на видео

Росгвардия наносит удары по отступающим боевикам ВСУ в Суджанском приграничье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардейцы продолжают разгром украинских боевиков в Суджанском приграничье Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как бойцы ведомства совместно с подразделениями Минобороны России наносят удары по отступающим боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также уничтожают брошенную украинскими военными технику.

Ранее подразделения Росгвардии совместно со штурмовыми подразделениями Минобороны нанесли поражения украинской армии в районе населенного пункта Казачье Локня Курской области.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Двоих студентов из Египта осудили за избиение россиянина бутылкой и похищение его рюкзака

    Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

    Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

    В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

    Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

    В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше