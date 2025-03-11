Росгвардия рассказала о нанесенном ВСУ поражении под Казачьей Локней

В Курской области росгвардейцы нанесли поражение ВСУ под Казачьей Локней

В Курской области подразделения Росгвардии совместно со штурмовыми подразделениями Минобороны нанесли поражения вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, операторы ведомства работают в районе населенного пункта Казачье Локня, где помогают наносить поражение украинским войскам. Так ударом FPV-дронов поражена живая сила и брошенная техника ВСУ.

Росгвардейцы ведут непрерывную воздушную разведку, обнаруживая перемещения сил противника и выявляют его огневые средства и определяя наиболее выгодные маршруты для продвижения штурмовых групп российской армии.

Ранее спецназ Росгвардии показал на видео уничтожение танка ВСУ в Курской области.