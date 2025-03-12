Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве, предварительно, незаконно приобрел документы, разрешающие проживать в России. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — заявил собеседник агентства.

3 февраля в ЖК произошло покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. При детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике, создатель батальона получил несовместимые с жизнью травмы. Известно, что покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца.