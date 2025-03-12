Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 12 марта 2025Силовые структуры

Новое дело о незаконной миграции возбуждено после взрыва в жилом комплексе Москвы

РИА Новости: Дело о незаконной миграции возбудили после взрыва в ЖК в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Московские следователи возбудили новое уголовное дело после взрыва в ЖК «Алые Паруса», унесшего жизнь основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе расследования был установлен факт незаконного приобретения преступником, устроившим взрыв, документов, дающих право на законное пребывание в России. В этой связи начато следствие по статье об организации незаконной миграции.

3 февраля в ЖК было совершено покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он получил несовместимые с жизнью травмы при детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике. Преступление готовилось не менее месяца.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину пойти на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

    До прорыва в Суджу по трубам российские военные вырыли 500-метровую траншею

    Часть россиян рассказала о запрете есть на работе

    В США раскрыли одну из важных тем переговоров с Украиной

    Студентка продала девственность голливудской звезде за 177 миллионов рублей

    На Украине раскрыли проигнорированный на переговорах с США вопрос

    У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

    Десятки учеников элитной российской гимназии увезли в больницу

    Новое дело о незаконной миграции возбуждено после взрыва в жилом комплексе Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше