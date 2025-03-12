Новое дело о незаконной миграции возбуждено после взрыва в жилом комплексе Москвы

РИА Новости: Дело о незаконной миграции возбудили после взрыва в ЖК в Москве

Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Начало событий в новости Устроивший взрыв в ЖК «Алые Паруса» купил разрешение на нахождение в России

Московские следователи возбудили новое уголовное дело после взрыва в ЖК «Алые Паруса», унесшего жизнь основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе расследования был установлен факт незаконного приобретения преступником, устроившим взрыв, документов, дающих право на законное пребывание в России. В этой связи начато следствие по статье об организации незаконной миграции.

3 февраля в ЖК было совершено покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он получил несовместимые с жизнью травмы при детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике. Преступление готовилось не менее месяца.