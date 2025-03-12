В деле о получении взяток на одном из российских заводов появились четыре фигуранта

В Петербурге задержали 4 подозреваемых по делу о получении взяток на заводе

В Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых по делу о получении взяток на одном из заводов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Им предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении старшего мастера участка одного из заводов города. Мужчина обвиняется в получении крупной взятки должностным лицом.

По данным следствия, с октября 2020-го по октябрь 2024 года старший мастер участка вместе с другими должностными лицами потребовал от подчиненных отдавать им часть полученных премий в качестве взяток. Таким образом, он получал на общую сумму не менее 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Брянске суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего полицейского за коррупцию.