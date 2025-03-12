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12:44, 12 марта 2025Мир

В Кремле высказались о возможности сотрудничества России и США по редкоземам

Песков: Возможности для сотрудничества РФ и США в том числе по редкоземам есть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Возможности для сотрудничества России и США в том числе по редкоземельным металлам есть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир] Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов», — сказал он.

Он подчеркнул, что такие возможности имеются, однако пока об разговор о редкоземах не ведется.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею сделки с Россией по редкоземельным металлам. Американский лидер отметил, что хотел бы покупать минералы и на российской земле.

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