В Кремле высказались о возможности сотрудничества России и США по редкоземам

Песков: Возможности для сотрудничества РФ и США в том числе по редкоземам есть

Возможности для сотрудничества России и США в том числе по редкоземельным металлам есть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент [России Владимир] Путин говорил о потенциальных возможностях для широкого взаимодействия и сотрудничества в области самых различных экономических проектов», — сказал он.

Он подчеркнул, что такие возможности имеются, однако пока об разговор о редкоземах не ведется.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею сделки с Россией по редкоземельным металлам. Американский лидер отметил, что хотел бы покупать минералы и на российской земле.