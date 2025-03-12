В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

В Москве «КамАЗ» протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

В Москве на «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.

Авария произошла около 18:00 по московскому времени на Третьем транспортном кольце (ТТК). На кадрах видно, как водитель грузовика таранит легковушку, сносит отбойники, после чего вылетает на встречные полосы движения и задевает несколько машин.

По данным Telegram-канала Shot, во время ДТП пострадали пять человек.

Ранее в Казани мужчина за рулем влетел в автобус, сбив выходивших из него людей. На кадрах с места происшествия видно по меньшей мере одного человека, который неподвижно лежит на асфальте. На фотографии с места ДТП также можно заметить пятна крови под передней дверью автобуса.