В общежитие лицеистов в российском городе после массового отравления прибыли следователи

СК начал проверку после массового отравления лицеистов в общежитии Екатеринбурга

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту массового отравления учащихся лицея в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Доследственная проверка инициирована по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По предварительным данным СК, с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратились 27 учеников в возрасте 16-18 лет. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают должностных лиц гимназии и общежития. Проводится изъятие документации, касающейся организации питания учащихся. Назначены экспертизы.

По итогам процессуальной проверки при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 12 марта стало известно, что десятки учеников элитной гимназии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге увезли в больницу с отравлением. Само учреждение закрыли на дистант из-за кишечной инфекции.

Один из гимназистов рассказал, что накануне у школьников началась рвота и возникли проблемы со стулом. «Грешат на еду или воду в кулерах. У входа стоит скорая, детей отправили на досрочные каникулы, уроков до 31 марта не будет», — сказал собеседник.