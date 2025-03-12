Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:45, 12 марта 2025Силовые структуры

В общежитие лицеистов в российском городе после массового отравления прибыли следователи

СК начал проверку после массового отравления лицеистов в общежитии Екатеринбурга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Десятки учеников элитной российской гимназии увезли в больницу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту массового отравления учащихся лицея в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Доследственная проверка инициирована по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По предварительным данным СК, с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратились 27 учеников в возрасте 16-18 лет. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают должностных лиц гимназии и общежития. Проводится изъятие документации, касающейся организации питания учащихся. Назначены экспертизы.

По итогам процессуальной проверки при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 12 марта стало известно, что десятки учеников элитной гимназии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге увезли в больницу с отравлением. Само учреждение закрыли на дистант из-за кишечной инфекции.

Один из гимназистов рассказал, что накануне у школьников началась рвота и возникли проблемы со стулом. «Грешат на еду или воду в кулерах. У входа стоит скорая, детей отправили на досрочные каникулы, уроков до 31 марта не будет», — сказал собеседник.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал об опасном компромиссе по Украине

    Лавров дал интервью американским блогерам

    Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

    Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

    В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

    Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

    Голубь отбросил девушку на 80 метров и сломал ей нос и ребра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше