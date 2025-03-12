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08:27, 12 марта 2025Россия

Десятки учеников элитной российской гимназии увезли в больницу

Е1.ru: Десятки учеников элитной гимназии в Екатеринбурге увезли в больницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Десятки учеников элитной гимназии СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге увезли в больницу с отравлением. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям источника, к медикам обратились 27 человек. Само учреждение закрыли на дистант из-за кишечной инфекции.

Один из гимназистов назвал возможную причину отравления. Он отметил, что накануне у школьников началась рвота и возникли проблемы со стулом. «Грешат на еду или воду в кулерах. У входа стоит скорая, детей отправили на досрочные каникулы, уроков до 31 марта не будет», — сказал собеседник.

В УрФУ подтвердили информацию о заболевших.

Ранее сообщалось, что 30 человек отравились в столовой оздоровительного центра «Дуслык» в Казани. Следователи возбудили дело. Специалисты выявили там санитарные нарушения.

ЖЗЛ
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