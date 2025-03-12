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16:54, 12 марта 2025Экономика

В Подмосковье массово пробудились клещи

Минздрав Подмосковья: Клещи проснулись в Сергиевом Посаде
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Московской области из-за раннего прихода весны массово пробудились клещи. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

По информации ведомства, один из первых случаев укуса человека был зарегистрирован в Сергиевом Посаде. На записи, прикрепленной к посту, виден клещ, ползающий внутри прозрачной емкости. В Минздраве Подмосковья напомнили, что при присасывании насекомого не стоит пытаться извлечь его самостоятельно — вместо этого необходимо обратиться в травмпункт. Кроме того, в течение нескольких суток после удаления клеща нужно понаблюдать за здоровьем и обратиться к докторам при сохранении зуда, непроходящем покраснении на месте укуса и ухудшении самочувствия.

Накануне стало известно, что из-за аномального тепла в Подмосковье раньше времени проснулись ядовитые гадюки.

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