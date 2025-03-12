В Раде предложили запретить общение на русском на переменах в школе

В Раде зарегистрирован закон о запрете общения на русском на переменах в школе

В Верховной Раде повторно зарегистрирован закон о запрете общения на русском языке на переменах в школе. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Максим Бужанский.

«Не буду говорить о том, что это красная тряпка для венгров, которые уже и так заблокировали нам открытие кластера по переговорам о членстве в Европейский союз», — прокомментировал законодательную инициативу парламентарий.

Бужанский добавил, что проект на рассмотрение внесла народный депутат Наталья Пипа. В прошлый раз аналогичная законодательная инициатива была провалена Радой на голосовании.

Ранее у супруга Пипы Андрея Рущака нашли бронь. При этом парламентарий осуждала мужчин, которые идут в аспирантуру ради того, чтобы получить отсрочку и не служить в армии.