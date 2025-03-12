Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 12 марта 2025Бывший СССР

В Раде предложили запретить общение на русском на переменах в школе

В Раде зарегистрирован закон о запрете общения на русском на переменах в школе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Верховной Раде повторно зарегистрирован закон о запрете общения на русском языке на переменах в школе. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Максим Бужанский.

«Не буду говорить о том, что это красная тряпка для венгров, которые уже и так заблокировали нам открытие кластера по переговорам о членстве в Европейский союз», — прокомментировал законодательную инициативу парламентарий.

Бужанский добавил, что проект на рассмотрение внесла народный депутат Наталья Пипа. В прошлый раз аналогичная законодательная инициатива была провалена Радой на голосовании.

Ранее у супруга Пипы Андрея Рущака нашли бронь. При этом парламентарий осуждала мужчин, которые идут в аспирантуру ради того, чтобы получить отсрочку и не служить в армии.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Женщина украла чужого младенца из роддома

    Командир «Ахмата» обратился к родственникам пропавших в Курской области

    Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

    В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

    Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

    Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

    Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

    Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

    Россиян предупредили об опасности поста для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше