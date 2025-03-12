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07:04, 12 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили об увольнении обвиненного в преступлениях в Курской области генерала ВСУ

Безуглая: Сырский уволил генерала ВСУ Красильникова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский уволил генерала Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его. Дмитрий Красильников — один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный. Увольняет его в критический момент времени», — говорится в публикации.

В сентябре 2024 года Следственный комитет России возбудил в отношении Красильникова уголовное дело. По версии следствия, 6 августа украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли российскую границу в Курской области, произвели ракетные удары, подорвали с помощью беспилотников жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и гражданский автотранспорт. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы препятствовать эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, говорилось в сообщении ведомства.

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