В России назвали потенциальное прекращение огня на Украине предпосылкой к новому обману

Пинчук назвал прекращение огня на Украине предпосылкой к новому обману

Предложение США и Украины о прекращении огня на 30 дней является наивным и циничным предложение, потому что даст Киеву провести дополнительную домобилизацию и восстановить запасы боеприпасов, после чего боевые действия продолжатся, считает первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

«"Давайте, дайте Украине передохнуть" — это не перемирие, это очередная предпосылка к тому, чтобы через какое-то время сказать "вы знаете, нас опять обманули". Честно говоря, не хотелось бы больше эту фразу слышать», — сказал он.

По словам Пинчука, сейчас между сторонами конфликта начинается «игра нервов». «Сейчас они ждут, не дадим ли мы слабину, не психанем ли», — отметил эксперт. По его мнению, Россия может согласиться на прекращение огня, но предложит несколько корректирующих условий для этого.

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и восстановили помощь в обеспечении безопасности Украины.

