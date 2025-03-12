Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 12 марта 2025Россия

В России назвали потенциальное прекращение огня на Украине предпосылкой к новому обману

Пинчук назвал прекращение огня на Украине предпосылкой к новому обману
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Предложение США и Украины о прекращении огня на 30 дней является наивным и циничным предложение, потому что даст Киеву провести дополнительную домобилизацию и восстановить запасы боеприпасов, после чего боевые действия продолжатся, считает первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

«"Давайте, дайте Украине передохнуть" — это не перемирие, это очередная предпосылка к тому, чтобы через какое-то время сказать "вы знаете, нас опять обманули". Честно говоря, не хотелось бы больше эту фразу слышать», — сказал он.

По словам Пинчука, сейчас между сторонами конфликта начинается «игра нервов». «Сейчас они ждут, не дадим ли мы слабину, не психанем ли», — отметил эксперт. По его мнению, Россия может согласиться на прекращение огня, но предложит несколько корректирующих условий для этого.

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней. В ответ США отменили паузу в обмене разведданными и восстановили помощь в обеспечении безопасности Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Российские бойцы продвинулись у села Жеребянки Запорожской области

    В Совфеде оценили прошедшие в Джидде переговоры по Украине

    В Великобритании пообещали продолжить учения с США в качестве «послания» Путину

    Россиян предупредили об опасности при желтом цвете горящего газа

    Украина атаковала Красноармейск с целью обвинить в этом Россию

    Россиян предупредили о росте цен на аренду некоторых видов жилья весной

    Россиян предупредили об опасности популярного чистящего средства

    Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл правду о демоне Толике

    Российским туристам перечислили риски алкоголя в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше