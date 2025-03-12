В России назвали цель Украины в достижении прекращения огня

Политолог Наумов о цели Украины: Показать неготовность России к миру

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на временное прекращение огня, чтобы показать, что именно он, а не Россия готовы к миру. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Зеленский хочет выставить Россию той страной, которая не хочет мира. Зеленский хочет настроить [президента США Дональда] Трампа против России. Он хочет показать, что Украина готова к миру, а Россия — нет», — назвал он цель Украины в достижении прекращения огня.

По словам эксперта, таким образом Украина стремится получить еще большую поддержку со стороны европейских стран и США. Вместе с тем Киеву пришлось пойти на уступки, а также признать, что Вашингтон может им диктовать условия. На это указывает исключение из договоренностей получение Украиной гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, заметил Алексей Наумов.

Ранее в Верховной Раде обещания о прекращении огня назвали черным пиаром Владимира Зеленского. Кроме того, по мнению народного депутата Александра Дубинского, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не имеет полномочий принимать решения о прекращении огня.