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15:19, 12 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России назвали цель Украины в достижении прекращения огня

Политолог Наумов о цели Украины: Показать неготовность России к миру
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на временное прекращение огня, чтобы показать, что именно он, а не Россия готовы к миру. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Зеленский хочет выставить Россию той страной, которая не хочет мира. Зеленский хочет настроить [президента США Дональда] Трампа против России. Он хочет показать, что Украина готова к миру, а Россия — нет», — назвал он цель Украины в достижении прекращения огня.

По словам эксперта, таким образом Украина стремится получить еще большую поддержку со стороны европейских стран и США. Вместе с тем Киеву пришлось пойти на уступки, а также признать, что Вашингтон может им диктовать условия. На это указывает исключение из договоренностей получение Украиной гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, заметил Алексей Наумов.

Ранее в Верховной Раде обещания о прекращении огня назвали черным пиаром Владимира Зеленского. Кроме того, по мнению народного депутата Александра Дубинского, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не имеет полномочий принимать решения о прекращении огня.

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