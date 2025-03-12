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22:13, 11 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал обещания о прекращении огня черным пиаром Зеленского

Депутат Дубинский усомнился в установлении режима прекращения огня на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что обещания об установлении режима прекращения огня на Украине являются лишь черным пиаром президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«[Глава офиса президента Украины Андрей] Ермак — не глава МИД, не представитель Верховной Рады и не Верховный главнокомандующий. (...) Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня. Он не может отдавать приказы ВСУ», — написал политик.

В связи с этим Дубинский задался вопросом, от чьего имени обещают прекращение огня и где соответствующие документы с подписью верховного главнокомандующего.

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«Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и "черный пиар", который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы», — резюмировал депутат.

Он призвал Верховную Раду рассмотреть этот вопрос, а также заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины должен высказать позицию на этот счет.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. При этом режим может быть продлен по взаимному согласию сторон. Зеленский подчеркивал, что речь идет о полном прекращении огня, хотя ранее Киев предлагал лишь перемирие на море и в воздухе.

В связи с этим Вашингтон заявил, что возобновляет поставки военной помощи Киеву.

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