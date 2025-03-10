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12:18, 10 марта 2025Мир

«Думаю, у нас будет хороший результат». Трамп высказался о предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Трамп: В результате переговоров США и Украины могут произойти значимые события
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящих переговорах американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Он надеется на успех.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они [саудовцы] принимают различные переговоры», — дал комментарий политик, добавив, что на этой неделе могут произойти очень значимые события.

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Определен состав американской и украинской делегаций

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поедет в Саудовскую Аравию в понедельник, 10 марта.

Переговоры пройдут 11 марта. В делегацию США войдут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Восток Стив Уиткофф. Сторону Украины представят глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Раскрыты планы США и Украины на переговорах

По словам неназванного американского чиновника, в ходе переговоров Вашингтон хочет понять, заинтересован ли Киев в «реалистичном мире». «Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам"», — сказал он.

Кроме того, американская делегация планирует узнать, насколько серьезно настроена украинская сторона на улучшение отношений с Дональдом Трампом после инцидента в Белом доме.

Киев, в свою очередь, на встрече в Саудовской Аравии заявит о желании добиться от России частичного прекращения огня. Оно будет касаться запрета на удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также на проведение военных операций в Черном море.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Украина надеется, что прогресс в переговорах в этом направлении заставит США отменить свое решение о заморозке обмена разведданными и поставок оружия», — указано в материале.

Кроме того, Украина попросит США возобновить разведывательную и военную поддержку, а также попытается убедить американскую сторону в готовности Киева к скорейшему завершению конфликта.

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