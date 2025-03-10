Стало известно о странной ситуации в переговорах США и Украины

Economist: В переговорах представителей США и Украины возникла странная ситуация

В переговорах между представителями США и Украины возникла «странная ситуация». Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться для переговоров в городе Джидда в Саудовской Аравии. При этом украинский лидер Владимир Зеленский собирается прибыть в столицу страны днем ранее, 10 марта.

«В странной ситуации, которую Украина называет совпадением, сам Зеленский в понедельник прибудет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, для переговоров с королевством», — говорится в материале.

В делегацию США войдут государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Восток Стив Уиткофф. Украинскую сторону возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. К нему присоединятся министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии США проведут отдельные встречи с российскими и украинскими представителями. При этом источник телеканала отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.