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08:27, 10 марта 2025Мир

На Западе узнали о новом раунде переговоров между Россией и США

CNN: Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Scheich Méshaël Zāhedd / Unsplash

Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе. О новом раунде переговоров сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

«На этой неделе главные должностные лица администрации Трампа проведут отдельные встречи с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии», — говорится в материале.

При этом собеседник телеканала отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил надежду, что «на этой неделе могут произойти очень важные события».

Ранее американский лидер заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. Трамп подчеркнул, что вопрос возобновления поддержки Киева со стороны Вашингтона напрямую зависит от желания руководства страны урегулировать конфликт с Москвой.

Вот это да!
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