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16:25, 12 марта 2025Россия

В России оценили риски полного прекращения огня на Украине

Сенатор Карасин: Прекращение огня на Украине могут использовать для усиления ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полное прекращение огня на Украине могут использовать для усиления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Риски возможного перемирия в украинском конфликте оценил сенатор по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

По его словам, Россия выступает против неоговоренного какими-то конкретными условиями прекращения огня для того, чтобы Украина успела нарастить военный потенциал, и ожидает официальных итогов состоявшихся контактов Киева и Вашингтона.

«Мы это уже проходили в 2015-м и дальше годах (...) Мы находимся настороже, начеку, не хотим повторения абсурда, после которого началось кровопролитие (...) Здесь каждая деталь играет свою роль. Будем ждать конкретных, серьезных шагов навстречу разрешения конфликта со стороны прежде всего киевского режима», — отметил Карасин.

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошли переговоры между высокими делегациями Украины и США. Главным результатом встречи стало согласие Киева принять предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон конфликта.

Ранее в Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не хочет забегать вперед.

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