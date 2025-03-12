В России предложили увеличить взносы на капремонт для одного типа домов

Минстрой захотел повысить взносы на капремонт для домов с лифтами

Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов с лифтами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Ирека Файзуллина.

Он обратил внимание на практику введения дифференцированных взносов. По словам министра, дома с лифтами должны «собирать» с квадратного метра жилья больше, чтобы менять лифты вовремя. Файзуллин также отметил, что законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, как и возможность установления повышенного уровня взносов в доме.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко обратила внимание на рост стоимости капремонта с 1 января 2025 года. Она отметила, что показатели устанавливают сами регионы, опираясь на рекомендации Минстроя.