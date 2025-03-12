Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 12 марта 2025Экономика

В России предложили увеличить взносы на капремонт для одного типа домов

Минстрой захотел повысить взносы на капремонт для домов с лифтами
Мария Черкасова

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов с лифтами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Ирека Файзуллина.

Он обратил внимание на практику введения дифференцированных взносов. По словам министра, дома с лифтами должны «собирать» с квадратного метра жилья больше, чтобы менять лифты вовремя. Файзуллин также отметил, что законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, как и возможность установления повышенного уровня взносов в доме.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко обратила внимание на рост стоимости капремонта с 1 января 2025 года. Она отметила, что показатели устанавливают сами регионы, опираясь на рекомендации Минстроя.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше