Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт квартир

Доцент Мусиенко заявила о росте тарифов на капремонт жилья с 1 января

Доцент Финансового университета при Правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко заявила, что тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Мусиенко заявила о росте тарифов на капремонт жилья с 1 января и напомнила, что показатели устанавливают сами регионы, опираясь на рекомендации Минстроя. Так, тарифы выбираются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если эти данные отсутствуют, стоимость капремонта рассчитывается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.

«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКЦ) и получать платежки только в электронном виде. Кроме того, в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги ЖКХ через «Госуслуги».

