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06:11, 16 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт квартир

Доцент Мусиенко заявила о росте тарифов на капремонт жилья с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Алексей Сухоруков / РИА Новости

Доцент Финансового университета при Правительстве России, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко заявила, что тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Мусиенко заявила о росте тарифов на капремонт жилья с 1 января и напомнила, что показатели устанавливают сами регионы, опираясь на рекомендации Минстроя. Так, тарифы выбираются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если эти данные отсутствуют, стоимость капремонта рассчитывается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.

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«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКЦ) и получать платежки только в электронном виде. Кроме того, в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги ЖКХ через «Госуслуги».

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