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14:50, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали возобновление поставок оружия США на Украину

Депутат Чепа: Возобновление поставок оружия США Украине не является катастрофой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Возобновление США поставок оружия Украине на данный момент не является катастрофой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также заметил, что период, предшествующий заключению мирных соглашений, будет непростым.

«Трудно было предположить, что США займут иную позицию в конфликте, который был ими же и создан. Они пытаются отстаивать свои интересы, так что мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, за тем, какое оружие и как будут поставлять. В любом случае, я бы не спешил сейчас делать какие-то выводы», — сказал политик.

Он добавил, что США так же, как и Россия сейчас заинтересованы в мирных соглашениях, но по разным причинам и на разных условиях. И сейчас Москве следует внимательно рассматривать все предложения и варианты в этом направлении.

«Никакой катастрофы с поставками оружия не произошло. Но сейчас будет сложный период. Американцы говорят, что они за мирное соглашение. Мы — тоже, просто у нас разные интересы, и мы должны их отстаивать. Политика — это всегда борьба компромиссов», — заключил Чепа.

Ранее замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что помощь со стороны США уже возобновилась. По его словам, у него есть подтверждение, что помощь в сфере безопасности со стороны США восстановлена и начинают исполняться договоренности.

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