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04:26, 12 марта 2025Россия

В России рассказали о пытках гражданских со стороны ВСУ

Эксперт Киселев сообщил, что ВСУ пытали мирных жителей в ЛНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Israel Palacio / Unsplash

В селах Луганской Народной Республики солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытали мирных жителей, рассказал военный эксперт Виталий Киселев. Его слова передает ТАСС.

По данным Киселева, известно о таком случае в селе Новолюбовка. Там нашли гражданского, который был замучен военнослужащими ВСУ. Эксперт подчеркнул, что такие случаи — не редкость.

«Мы с 2014 года наблюдали зверства украинских нацбатов, которые отличались особым зверством над мирными жителями», — подчеркнул Киселев. В частности, он привел в пример то, как в 2014 году в Иловайске украинские солдаты бросали гранаты в подвалы, где прятались гражданские.

По его словам, такие действия ВСУ поддерживает Запад — на это указывает тот факт, что на международных площадках представителей России не слушают, когда начинается разговор о военных преступлениях Украины.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Курской области до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны.

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