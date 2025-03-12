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14:09, 12 марта 2025Экономика

В России собрались запустить обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг РФ предложил сделать с 1 декабря обязательной маркировку смартфонов
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Согласно опубликованному Минпромторгом проекту постановления правительства, обязательную маркировку телефонов, смартфонов и ноутбуков в РФ собираются запустить с 1 декабря текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из документа, участникам оборота соответствующей продукции нужно будет с 1 сентября 2025 года зарегистрироваться в информационной системе «Честный знак».

Проект также предполагает отсрочки сроком на месяц (до 31 декабря 2025 года) для техники, которая была произведена и ввезена в Россию до указанной даты. Маркировать ее можно будет до 31 мая 2026 года.

Эксперимент по маркировке смартфонов, ноутбуков, телефонных аппаратов, который продлится до 30 апреля 2025-го, запустили в России постановлением кабмина в июне прошлого года, включив эти позиции в более широкий перечень маркируемой радиоэлектронной продукции.

Как указано в материалах к нынешнему предложению, показатель нелегального оборота радиоэлектронной продукции в России в различные периоды с 2020 по 2023 год составлял от 13 до 43 процентов, а «отсутствие прослеживаемости и контроля за оборотом радиоэлектронной продукции ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции».

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