Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 12 марта 2025Россия

В России сочли предложение о перемирии на Украине попыткой замедлить наступление

Политолог Коровин: Киев хочет замедлить наступление Москвы с помощью перемирия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Specna Arms / Unsplash

Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии только для того, чтобы остановить наступление российской армии. Такое мнение в беседе с Life высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Эксперт отметил, что это уже не первый раз, когда России предлагают перемирие, и всегда это приводило лишь к негативным последствиям. В качестве примера Коровин привел Чечню и Донбасс.

«Сейчас российские Вооруженные силы набрали нужную динамику, идет наступление по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому так засуетились в Киеве», — убежден аналитик.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал это лукавством, отметив, что для Вооруженных сил Украины складывается «катастрофическая» ситуация.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Сбивший дрон из ружья в Подмосковье россиянин рассказал о ночной атаке и своем выстреле

    Популярная модель прикрыла розой обнаженную грудь на фото

    В России сочли предложение о перемирии на Украине попыткой замедлить наступление

    Психиатр объяснил срыв на чипсы при стрессе

    Трамп отказался тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Украины

    Стало известно о планах Украины признать дезертирами сдавшихся в Судже

    На суде над бывшим президентом показали видео с карликом и женскими гениталиями

    Россиянин походил на свидания со славянками и европейками и назвал отличия в их поведении

    Российского рэпера оштрафовали за упоминание наркотиков в песнях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше