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11:54, 12 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе двое мужчин похитили девушку на улице

В Башкирии двое мужчин похитили девушку и увезли ее на Land Cruiser
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии двое мужчин похитили девушку на улице и увезли ее на автомобиле марки Land Cruiser. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, злоумышленники вытащили женщину из квартиры за волосы. Она звала на помощь и сопротивлялась, за что один из них ударил ее по голове.

По данному факту полиция начала проверку.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, похитители напали на пострадавшую в четвертом подъезде дома №17, расположенном на Российской улице в Уфе. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Участники инцидента разыскиваются.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Московской области, которые похитили девять девушек и вымогали у них деньги.

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