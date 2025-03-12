В российском регионе кассир изнасиловал девочку в гостях у подруги

В Ленобласти кассир изнасиловал девочку в гостях у подруги

В Ленинградской области 22-летний кассир изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру».

По его данным, вечером 10 марта мать подростка обратилась в полицию в Кудрово с заявлением. Выяснилось, что ее дочь ночевала у подруги в квартире на Дальневосточном проспекте. Там мужчина применил к девочке силу и надругался над ней.

11 марта правоохранители задержали подозреваемого. Он работает продавцом-кассиром в алкомаркете. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в Подмосковье пятеро подростков изнасиловали женщину в электричке.