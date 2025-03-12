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23:23, 12 марта 2025Россия

В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Пять БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Ростовской области отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что из-за падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района случилось возгорание на территории промобъекта.

«Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется», — добавил Слюсарь.

Ранее Калужская область подверглась атаке БПЛА. Губернатор российского региона Владислав Шапша указал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона в Дзержинском районе. Предварительно, пострадавших нет.

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