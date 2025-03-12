В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

Сенатор Бондарев счел атаку БПЛА ВСУ на регионы России актом терроризма

Атака на российские регионы со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 11 марта является не чем иным, как военным преступлением и актом терроризма. Так произошедшее назвал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

«Учитывая успешный для нас ход СВО [специальной военной операции], этот акт терроризма является проявлением отчаяния, бессмысленной агонией киевского режима», — добавил Бондарев. По его мнению, Украина хочет спровоцировать Россию на серьезный ответ, чтобы в дальнейшем использовать это как новый аргумент в их пользу.

При этом сенатор убежден, что эта атака никак не скажется на ходе СВО. Более того, он считает, что произошедшее лишь сильнее замотивирует российских бойцов на достижение поставленных целей.

Киев в ночь на 11 марта попытался атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 337 беспилотников, 126 из них — над Курской областью.