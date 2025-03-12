Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:44, 12 марта 2025Россия

В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

Сенатор Бондарев счел атаку БПЛА ВСУ на регионы России актом терроризма
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Атака на российские регионы со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 11 марта является не чем иным, как военным преступлением и актом терроризма. Так произошедшее назвал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

«Учитывая успешный для нас ход СВО [специальной военной операции], этот акт терроризма является проявлением отчаяния, бессмысленной агонией киевского режима», — добавил Бондарев. По его мнению, Украина хочет спровоцировать Россию на серьезный ответ, чтобы в дальнейшем использовать это как новый аргумент в их пользу.

При этом сенатор убежден, что эта атака никак не скажется на ходе СВО. Более того, он считает, что произошедшее лишь сильнее замотивирует российских бойцов на достижение поставленных целей.

Киев в ночь на 11 марта попытался атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Всего, по данным Минобороны РФ, было сбито 337 беспилотников, 126 из них — над Курской областью.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В Совфеде назвали военным преступлением атаку ВСУ на российские регионы

    SHAMAN поздно ночью опубликовал обращение к подписчикам

    Синоптик допустил влияние потепления климата на развитие Древней Руси

    Продажи умных часов впервые упали

    В России рассказали о пытках гражданских со стороны ВСУ

    В США предупредили о возможных провокациях Украины

    Политолог предрек ответ России на массированную атаку дронов ВСУ

    Ермак заявил о наличии «ключа» к миру у российской стороны

    Стало известно о планах Турции выступить в качестве посредника по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше