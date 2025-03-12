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17:15, 12 марта 2025Россия

В Центральном Детском магазине в Москве произошел пожар

Shot: В Центральном Детском мире в Москве произошел пожар
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Центральном Детском магазине на Лубянке произошел пожар. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

К московскому торговому центру выехали экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах пожара пока нет.

По данным канала, возгорание произошло на первом этаже здания в пекарне Cinnabon. Baza сообщила, что пожар вспыхнул в павильоне с детскими игрушками — загорелась витрина.

Как уточнило издание, пожар уже потушили, из здания эвакуировали посетителей.

Ранее в центре Москвы загорелся ресторан. О пострадавших ничего не сообщалось.

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