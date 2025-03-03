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22:11, 3 марта 2025Россия

Пожар в центре Москвы ликвидировали

МЧС: Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в центре столицы. Ведомство сообщило об этом в Telegram.

«Сотрудники МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня», — говорится в публикации. Отмечается, что данные о пострадавших в результате случившегося не поступали.

Ранее стало известно, что на Спартаковской площади в центре Москвы загорелся ресторан. Сильный пожар произошел в двухэтажном здании.

До этого в центре российской столицы загорелась кальянная. Сотрудников успели вывести на улицу, никто не пострадал. Заведение готовилось к открытию, поэтому гостей в залах не было.

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