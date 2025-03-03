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21:08, 3 марта 2025Россия

В центре Москвы загорелся ресторан

Shot: В центре Москвы загорелся ресторан, внутри могут быть люди
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На Спартаковской площади в центре Москвы загорелся ресторан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сильный пожар произошел в двухэтажном здании. Внутри могут находиться люди, информация о пострадавших не поступала.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, но пламя быстро распространяется. Сейчас огонь уже перекинулся на крышу строения.

21 февраля в центре Москвы загорелась кальянная. Сотрудников успели вывести на улицу, никто не пострадал. Заведение готовилось к открытию, поэтому гостей в залах не было.

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