Shot: В центре Москвы загорелся ресторан, внутри могут быть люди

На Спартаковской площади в центре Москвы загорелся ресторан. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сильный пожар произошел в двухэтажном здании. Внутри могут находиться люди, информация о пострадавших не поступала.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, но пламя быстро распространяется. Сейчас огонь уже перекинулся на крышу строения.

21 февраля в центре Москвы загорелась кальянная. Сотрудников успели вывести на улицу, никто не пострадал. Заведение готовилось к открытию, поэтому гостей в залах не было.