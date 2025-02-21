В центре Москвы загорелась кальянная

Shot: Кальянная загорелась на Нижней Красносельской улице в центре Москвы

Кальянная «Мята Lounge» загорелась на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, всех сотрудников заведения успели вывести на улицу. Сама кальянная готовилась к открытию, поэтому гостей в залах не было.

В результате произошедшего никто не пострадал, к месту выехали представители экстренных служб.

Ранее сообщалось о пожаре в здании Института вычислительной техники в Москве. Общая площадь возгорания тогда составила 1500 квадратных метров. МЧС уточнило, что из института самостоятельно эвакуировались 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого спасатели эвакуировали десятки человек при пожаре на северо-западе столицы на улице Сходненский тупик.