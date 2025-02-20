Пожар в здании Института вычислительной техники локализовали

Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве локализовали

Крупный пожар в здании Института вычислительной техники имени С.А. Лебедева локализовали. Об этом 20 февраля пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Здание на Варшавском шоссе загорелось вечером 19 февраля. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. МЧС уточнило, что из института самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали десятки человек при пожаре на северо-западе Москвы на улице Сходненский тупик. По информации спасателей, всего эвакуированы 60 человек, еще 300 самостоятельно покинули горящее здание.