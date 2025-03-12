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09:32, 12 марта 2025Наука и техника

В центре галактики зафиксировали загадочное явление

PRL: Темная материя может состоять из легких частиц
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Ученые обнаружили странную химическую активность в центре Млечного Пути, которая может указывать на существование неизвестного типа темной материи. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters, предполагает, что загадочные энергетические процессы могут быть вызваны столкновениями частиц темной материи, которые легче, чем считалось ранее.

Темная материя — одна из главных загадок Вселенной. Она невидима, не взаимодействует с обычной материей, но, по расчетам, составляет до 85 процентов всей массы космоса. Долгое время ученые считали, что она состоит из массивных частиц (WIMPs), однако новые данные намекают на существование легких частиц, которые сталкиваются друг с другом и создают потоки заряженных частиц.

В центре галактики астрономы давно наблюдают облака положительно заряженного водорода — аномалию, которую пока не могут объяснить. Обычно водород нейтрален, но что-то выбивает из него электроны. Анализ показал, что в облаке постоянно действует некий энергетический источник, поддерживающий процесс ионизации.

Ранее ученые предполагали, что причина может быть в космических лучах — быстрых и энергичных частицах, которые пронизывают Вселенную. Однако теперь исследователи пришли к выводу, что источник энергии движется медленнее, чем космические лучи, и имеет меньшую массу, чем предполагаемые ранее частицы темной материи.

Помимо необычной ионизации водорода, ученые отмечают, что новая гипотеза может объяснить другие загадочные явления в центре галактики. Например, давно фиксируется особое излучение с энергией 511 кэВ, происхождение которого остается неизвестным.

Исследователи считают, что изучение химических процессов в центре Млечного Пути может открыть новый способ поиска темной материи. В отличие от наземных экспериментов, которые пытаются уловить редкие столкновения частиц, наблюдения за Центральной молекулярной зоной галактики позволяют увидеть возможные признаки существования темной материи в реальном времени.

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