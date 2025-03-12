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14:26, 12 марта 2025Силовые структуры

Во ФСИН раскрыли число экстрадированных иностранцев

ФСИН: В 2024 году из России экстрадировали 877 иностранцев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За 2024 год из России экстрадировали 877 иностранцев, подозреваемых и обвиняемых по различным статьям. Об этом заявил директор ФСИН России Аркадий Гостев, пишет РИА Новости.

Ведомство также передало для дальнейшего отбывания наказания на родине 224 осужденных. Одновременно ФСИН обеспечила конвоирование из других стран 60 россиян и лиц без гражданства, выдачи которых добивалась Россия. В отношении иностранцев принято почти восемь тысяч решений о нежелательности их пребывания в России и около 8,7 тысячи решений о неразрешении въезда на территорию страны.

Ранее Гостев заявил, что в России выросло число иностранцев, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС).

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