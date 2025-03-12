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17:07, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Вооруженный ножом мужчина расправился со стримершей в прямом эфире

Японская стримерша Ai Mogami не выжила после нападения в прямом эфире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Hironobu Watanabe / Globallookpress.com

На японскую стримершу Айри Сато, известную под ником Ai Mogami, напали во время онлайн-трансляции и нанесли ей десятки ранений. Об этом сообщает NHK.

22-летняя Сато вела прямой эфир, гуляя по Токио, и в какой-то момент на нее напал вооруженный ножом мужчина. Он нанес стримерше десятки ранений в живот, шею и голову. Как уточняет Mainichi, пострадавшую увезли в больницу, однако она не выжила.

Полиция арестовала на месте преступления 42-летнего гражданина Японии Кеничи Такано. Он признался в нападении на Сато и объяснил свои мотивы тем, что жертва не отдавала ему взятые в долг деньги и не выходила с ним на связь. При этом Такано заявил, что не планировал расправляться со стримершей.

Уточняется, что злоумышленник ранее подавал на Сато в суд из-за долга, и стримершу обязали вернуть ему деньги.

Перед этим стало известно, что грабители напали на популярную звезду OnlyFans и стримершу Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса). Злоумышленники избили ее пистолетом и потребовали от нее криптовалюту.

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