Восьмилетний приговор актеру за избиение бывшего замглавы Минэнерго России сочли законным

Кассация признала законным приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго РФ

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор, вынесенный актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому за избиение бывшего замглавы Минэнерго России Леонида Тропко. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам рассмотрения жалобы приговор Дорогомиловского суда столицы от 23 мая 2023 года оставлен без изменения.

Актер был признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений»). Его также обязали выплатить супруге потерпевшего компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Суд установил, что 18 ноября 2021 года актер у подъезда жилого дома на улице Генерала Ермолова избил пожилого человека, причинив тяжкий вред его здоровью. Тропко был госпитализирован с травмами.