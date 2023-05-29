Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 29 мая 2023Силовые структуры

Актера посадили на восемь лет за избиение бывшего замглавы Минэнерго

Актер Нейжмак-Иорданский получил 8 лет за избиение экс-замглавы Минэнерго РФ Тропко

Кадр: ТАСС

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы 33-летнего актера Глеба Нейжмак-Иорданского за избиение бывшего заместителя министра энергетики России 69-летнего Леонида Тропко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Подсудимый признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений»). Его также обязали выплатить супруге потерпевшего компенсацию морального вреда в три миллиона рублей.

Суд установил, что 18 ноября 2021 года актер у подъезда жилого дома на улице Генерала Ермолова из хулиганства избил пожилого человека, причинив тяжкий вред его здоровью. Тропко был госпитализирован с травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского возмутились публикацией кадров работы украинской ПВО
    Россиянам предложили подарки за тренировки
    В Китае предложили решить судьбу Крыма на переговорах
    Певицу Славу экстренно госпитализировали
    В Казахстане рассказали о переезде компаний из России
    19-летняя дочь Вячеслава Малафеева высказалась о своих откровенных фото и видео
    Рынок жилья в России сравнили с наркоманом
    Польша включила в санкционный список 15 граждан России
    Россиянина повезли к врачам скорой в строительной тачке из-за аварийного моста
    Мужчина поставил под угрозу жизни всех пассажиров самолета и пошел под суд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.