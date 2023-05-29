Актера посадили на восемь лет за избиение бывшего замглавы Минэнерго

Актер Нейжмак-Иорданский получил 8 лет за избиение экс-замглавы Минэнерго РФ Тропко

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы 33-летнего актера Глеба Нейжмак-Иорданского за избиение бывшего заместителя министра энергетики России 69-летнего Леонида Тропко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Подсудимый признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений»). Его также обязали выплатить супруге потерпевшего компенсацию морального вреда в три миллиона рублей.

Суд установил, что 18 ноября 2021 года актер у подъезда жилого дома на улице Генерала Ермолова из хулиганства избил пожилого человека, причинив тяжкий вред его здоровью. Тропко был госпитализирован с травмами.