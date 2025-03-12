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21:50, 12 марта 2025Ценности

Возлюбленная Тимати едва не оголила грудь перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова приняла участие в откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта поделилась снимками, на которых предстала в белом боди с глубоким декольте. При этом на одном размещенном фото видно, как широкие лямки изделия спали с плеч манекенщицы и едва не оголили ее грудь перед камерой.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Грация», «Шикарно», «Красотка», «Такая нежная», «Сногсшибательная», — высказывались они.

В феврале Валентина Иванова показала внешность времен юности на фото. Тогда один из подписчиков попросил модель разместить снимки с длинными волосами. В ответ возлюбленная Тимати поделились в сторис коллажем из фото.

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