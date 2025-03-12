«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим». Канделаки резко высказалась о приговоре Саакашвили, который ее домогался

Журналистка Канделаки заявила, что ждала приговора Саакашвили 16 лет

12 марта суд в Грузии приговорил бывшего президента страны, экс-лидера партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы. Его обвинили в растрате денежных средств. Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки резко высказалась о решении суда и заявила, что гордится тем, что однажды плюнула в лицо Саакашвили.

«Он станет пылью в истории Грузии»

Канделаки заявила, что ждала приговора для Саакашвили 16 лет. По ее словам, после того, как бывшего президента Грузии приговорили к тюремному сроку, справедливость восторжествовала.

Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели. Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь Тина Канделаки российская журналистка

Канделаки много раз критиковала Саакашвили

Канделаки неоднократно критически отзывалась о бывшем президенте Грузии. Так, в 2024 году она сравнила Саакашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвала обоих политиков «президентами-клоунами». По ее мнению, такие лидеры вгоняют страну во мрак.

Михаил Саакашвили Фото: Irakli Gedenidze / AP

А в 2020 году журналистка утверждала, что Саакашвили домогался ее. По словам медиаменеджера, она пыталась отказаться от настойчивого внимания политика, и их общение чуть не переросло в драку. Тогда же она прокляла Саакашвили и заявила, что нога ни одного грузина «не ступит на его могилу».

Саакашвили покупал пиджаки и пальто на госсредства

Саакашвили, занимавшего президентский пост с 2004 по 2013 год, признали виновным по так называемому делу о пиджаках. По данным следствия, во время своего президентского срока он купил на государственные деньги пальто, пиджаки и наручные часы. Также Саакашвили оплачивал госсредствами учебу своего сына, делал косметические процедуры, тратил деньги на аренду автомобилей и самолетов.

Общая сумма растраченных средств составила 3,2 млн долларов

Приговору предшествовало создание специальной комиссии, призванной изучить преступления экс-президента страны. Решение создать эту комиссию поддержали 83 депутата. Никто из парламентариев не высказался против.