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17:00, 12 марта 2025Силовые структуры

Замглавы администрации российского города задержали за злоупотребление полномочиями

В Дубне задержан замглавы администрации Гришин за злоупотребление полномочиями
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Дубне задержали замглавы администрации города Павла Гришина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, источник сообщил, что сейчас с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что по подозрению в системном злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия, полицейские задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову.
Кроме того, появилась информация о том, что ее связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном.

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