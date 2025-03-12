Замглавы администрации российского города задержали за злоупотребление полномочиями

В Дубне задержан замглавы администрации Гришин за злоупотребление полномочиями

В Дубне задержали замглавы администрации города Павла Гришина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, источник сообщил, что сейчас с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что по подозрению в системном злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия, полицейские задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову.

Кроме того, появилась информация о том, что ее связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном.