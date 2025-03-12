Зеленский высказался об атаке дронов на Подмосковье

Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости. Его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал атаку 11 марта на российский регион демонстрацией не силы, а демонстрацией независимости Украины. «Я поясню: это ответ», — добавил он.

Во вторник, 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских дронов.

В тот же день в Саудовской Аравии проходили переговоры между Украиной и США. Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и восстановил помощь в обеспечении безопасности страны.