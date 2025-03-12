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19:49, 12 марта 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об атаке дронов на Подмосковье

Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости. Его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал атаку 11 марта на российский регион демонстрацией не силы, а демонстрацией независимости Украины. «Я поясню: это ответ», — добавил он.

Во вторник, 11 марта Московская область подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось, что было выпущено 337 украинских дронов.

В тот же день в Саудовской Аравии проходили переговоры между Украиной и США. Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и восстановил помощь в обеспечении безопасности страны.

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