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13:06, 12 марта 2025Культура

Жена Ефремова матом ответила на новости о новом диагнозе артиста

Жена актера Ефремова Кругликова заявила, что артист не в больнице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова матом прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что медики диагностировали у актера язву желудка. Об этом она заявила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

Кругликова в нецензурной форме сказала, что журналисты пишут «всякую ерунду». При этом супруга артиста отметила, что у Ефремова ухудшилась астма и хроническая обструктивная болезнь легких. «В больницу он ездил несколько раз — не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы. Я очень надеюсь на 24-е. Шансы есть. Они же не давали до этого подать совсем. Сейчас дали это сделать», — сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в конце 2024 года Ефремова доставили в больницу города Алексеевка Белгородской области из-за резких болей в животе.

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