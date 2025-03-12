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17:50, 12 марта 2025Мир

Жена Обамы пожаловалась на его плохую привычку

Жена Обамы пожаловалась на его привычку везде опаздывать
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Постоянные опоздания являются одной из худших привычек бывшего президента США Барака Обамы. Об этом заявила его супруга Мишель Обама в эфире совместного со своим братом Крейгом Робинсоном подкаста IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, передает журнал Newsweek.

«У меня есть муж, который, когда пора уходить, например, в три часа, вдруг встает и идет в ванную! (...) И я такая: "Если сказано, что выезжаем в три, значит, ты уже все сделал, понимаешь? Не надо начинать искать свои очки в тот момент, когда мы должны уже уезжать!"» — отчитала бывшая первая леди США в шутку своего мужа.

Мишель Обама также указала, что экс-президент словно до сих пор «живет по островному времени», намекнув на проведенное на Гавайских островах детство. При этом она подчеркнула, что за 30 лет брака Барак Обама «стал лучше».

3 октября прошлого года американская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой. В ходе шоу ведущий Джимми Киммел вручил артистке копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком «Правда о Джен и Бараке». Актриса указала, что подобные заявления являются неправдой.

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