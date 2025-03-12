Жена Обамы пожаловалась на его плохую привычку

Жена Обамы пожаловалась на его привычку везде опаздывать

Постоянные опоздания являются одной из худших привычек бывшего президента США Барака Обамы. Об этом заявила его супруга Мишель Обама в эфире совместного со своим братом Крейгом Робинсоном подкаста IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, передает журнал Newsweek.

«У меня есть муж, который, когда пора уходить, например, в три часа, вдруг встает и идет в ванную! (...) И я такая: "Если сказано, что выезжаем в три, значит, ты уже все сделал, понимаешь? Не надо начинать искать свои очки в тот момент, когда мы должны уже уезжать!"» — отчитала бывшая первая леди США в шутку своего мужа.

Мишель Обама также указала, что экс-президент словно до сих пор «живет по островному времени», намекнув на проведенное на Гавайских островах детство. При этом она подчеркнула, что за 30 лет брака Барак Обама «стал лучше».

3 октября прошлого года американская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой. В ходе шоу ведущий Джимми Киммел вручил артистке копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком «Правда о Джен и Бараке». Актриса указала, что подобные заявления являются неправдой.