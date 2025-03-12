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02:00, 12 марта 2025Из жизни

Женщина пожарила и съела пенис и сердце насильника

В Бразилии женщина решила отомстить бездомному мужчине и съела его сердце
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tribuna / dailymail.co.uk

В Бразилии 65-летняя женщина призналась, что расправилась с бездомным мужчиной. Об этом пишет издание G1.

Останки 60-летнего Селсо Маркеса Феррейра нашла полиция. У него отсутствовали сердце и пенис. Рядом с бездыханным мужчиной лежал самодельный нож, испачканный в крови, и записка: «Гринга поймала насильника». Дочь Ферейрера рассказала, что он употреблял алкоголь и наркотики и более 15 лет жил на улице.

В расправе над мужчиной уличили Хосефу Лиму де Соуза. Она была известна местным жителям под прозвищем Гринга. На допросе Лима де Соуза заявила, что Ферейра якобы насиловал детей, поэтому она решила отомстить ему. По ее словам, она отрезала у мужчины половой орган, вырезала сердце, пожарила их и съела.

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Лиму де Соуза арестовали вместе с 41-летним Робсоном Апаресидо де Оливейра. Выяснилось, что он не так давно угрожал Феррейре расправой. Полицейские посчитали его сообщником женщины. Никаких подтверждений того, что Феррейра действительно был насильником, пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

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