Жители российского региона пожаловались на массовое закрытие школ

В Липецкой области жители Тербунского района пожаловались на закрытие школ

Жители Тербунского района Липецкой области пожаловались на массовое закрытие малочисленных школ. Об этом пишет «Подъем» в Telegram.

Как рассказали изданию возмущенные россияне, власти объявили о закрытии школ в селах Вислая Поляна, Новосильское, Тульское и Солдатское. «А это все — центры сельских поселений, в Новосильском вообще школу отремонтировали в прошлом году, а в этом решили закрыть», — пояснили они.

По словам местных жителей, детей придется возить на учебу в соседние населенные пункты. Они считают, что закрытие школ противоречит политике по улучшению демографии. Кроме того, собеседники «Подъема» опасаются, что из-за отсутствия образовательных учреждений села лишатся молодежи.

В свою очередь, глава Тербунского района Николай Черников заявил изданию, что школы планируют реорганизовать из-за падения рождаемости в районе, что привело к снижению числа учащихся. «На основании проведенных экономических расчетов в муниципалитете рассматривается вопрос оптимизации сети общеобразовательных организаций путем ликвидации части из них и присоединения некоторых школ к другим в качестве филиала», — пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что в «подлежащих оптимизации» школах провели родительские собрания, на которых жителям разъяснили все нюансы, в том числе порядок подвоза детей к новому месту обучения. Он также отметил, что планируется провести сход граждан. «В дальнейшем с учетом мнения, высказанного жителями, будет принято окончательное решение», — заверил Черников.

При этом жители Тербунского района рассказали журналистам, что из одной из школ уже начали вывозить имущество.

Ранее стало известно, что в 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, в стране продолжили массово закрывать роддома и женские консультации. Как выяснили СМИ, с 2019 года по середину 2024 года права принимать роды лишились более 150 государственных клиник. Кроме того, в медучреждениях не хватает до 11,5 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов.