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12:23, 10 января 2025Россия

Стало известно о массовом закрытии российских роддомов в Год семьи

«МК»: В Год семьи в России продолжили закрывать роддома и женские консультации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, в стране продолжили массово закрывать роддома и женские консультации. Об этом стало известно «МК».

Как обратило внимание издание, по данным Росздравнадзора, с 2019 года по середину 2024 года права принимать роды лишились более 150 государственных клиник. Кроме того, в медучреждениях отмечается нехватка до 11,5 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов.

До Нового года автор материала поговорила с главным врачом одного из закрытых российских роддомов, принимавших на свет порядка четырех тысяч младенцев ежегодно, то есть в среднем по десять малышей в день. По словам медика, имя которого не озвучивается, сначала учреждение приостановило работу из-за обязательной санитарно-гигиенической мойки, однако после этого сотрудникам заявили, что они могут не выходить. Собеседница издания рассказала, что произошедшее стало шоком для персонала. При этом причины закрытия так и не назвали, поставив работников и пациентов, которых перевели в соседний роддом, перед фактом.

В июне 2023 года о закрытии нескольких роддомов в Новосибирске, Кемерове и Ростовской области сообщил портал «Накануне.RU». Тогда ситуацию объяснили нерентабельностью медучреждений. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя это, пояснил, что даже в крупных городах возникают ситуации, когда вместо трех-четырех роддомов достаточно двух-трех. «Я бы не говорил о закрытии, скорее о некоторой консервации, это не то чтобы нормально, но это тот вариант, который позволяет финансово выживать лечебным учреждениям», — сказал парламентарий.

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В России в Год семьи чиновники и общественные деятели неоднократно призывали женщин заводить детей. Часто их слова вызывали общественный резонанс. Так, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал россиянок рожать, «пока рожалка работает». В результате на него написали заявление в прокуратуру. Позже, отвечая на критику своих слов в адрес женщин, парламентарий заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.

В декабре 2024 года заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова попыталась мотивировать россиянок к деторождению, заявив, что «ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки».

31 декабря Путин поручил правительству принять дополнительные меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране.

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