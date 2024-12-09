Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

Зампред правительства Рязанской области заявила, что «ребенок кормит себя сам»

Заместитель председателя правительства Рязанская область Наталья Суворова попыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам». Такую фразу чиновница произнесла, рассказывая о мерах поддержки семей с детьми, ее цитирует издательство «Пресса».

«Для семьи, женщины, которая понимает, что рождение ребенка – это определенные финансовые сложности, дополнительная нагрузка на семью, наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке – ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки: это и федеральный, и региональный материнские капиталы», — заявила Суворов во время встречи с депутатом Госдумы.

По словам чиновницы, россиянкам, начиная с беременности и заканчивая 17-летием ребенка, также платят единое пособие на уровне прожиточного минимума. Кроме того, она рассказала, что в российском регионе ввели выплату на рождение ребенка: молодым мамам до 25 лет 50 тысяч рублей, остальным – 20 тысяч рублей.

Ранее общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала в прокуратуру заявление на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова из-за его призыва к россиянкам рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, парламентарий отметил, что называет вещи своими именами.

