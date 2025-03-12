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20:26, 12 марта 2025Культура

Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

Актриса Юлия Снигирь спровоцировала слухи о второй беременности
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь выложила фото, которое спровоцировало слухи о ее беременности. Снимок звезда «Мастера и Маргариты» опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В своих Stories Снигирь выложила снимок милой детской пинетки с бантиком. Кадр Юлия никак не прокомментировала, но поклонники артистки сразу предположили, что она находится в положении, ожидая второго ребенка.

Известно, что актриса состоит в браке с партнером по съемкам в экранизации романа Михаила Булгакова Евгением Цыгановым. Пара расписалась в 2019 году, на тот момент они уже воспитывали общего ребенка, сына Федора.

Ранее стало известно, что звезда «Мастера и Маргариты» назвал неожиданную причину участия в проекте. Евгений Цыганов заявил, что снялся в картине из-за жены.

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